В Тюмени в ходе патрулирования наряд патрульно-постовой службы задержал 20-летнего безработного местного жителя. Молодого человека подозревают в приготовлении к сбыту наркотических веществ.Ночью около жилого дома на улице Олимпийской полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли у мужчины сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотиком «соль», общей массой около 9 граммов.– Предположительно, злоумышленник пытался сбыть наркотическое вещество бесконтактным способом через тайник в подъезде, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Попытка сбыта наркотических веществ». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В настоящее время фигурант находится под стражей.