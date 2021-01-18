Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 января 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 164 и составило 26 230 человек.За последние сутки в России выявлено 22 857 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 471 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 18 333 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 591 066 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 037 летальных исходов, выздоровело 2 978 764 человека.Ранее \\"Комсомольская правда - Тюмень\\" писала, что в Тюменской области на сегодняшний день отсутствуют очаги групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Хорошие известия поступили от местного управления Роспотребнадзора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Тюменской области ликвидировали все очаги коронавирусаОб этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора (подробнее)