В Тюмени на этой неделе синоптики прогнозируют изменчивую погоду. Снежные дни сменятся 30-грудусными морозами.Завтра, 19 января, температура наружного воздуха резко опустится до 21 градуса со знаком минус (ночью -26). Правда, уже в среду снова потеплеет до минус 15, пойдет снег, будет пасмурно. Осадки продолжат идти и в следующие два дня. Температура воздуха в четверг – так же -15, в пятницу -21.С пятницы на субботу резко похолодает. Ночью станет -29, а днем в первый выходной -30. Правда, при этом будет светить солнце. Ночью ожидается крепкий мороз до минус 37. В воскресенье, 24 января, станет на пять градусов теплей, снова пойдет снег.Продолжится он и на следующей неделе. По предварительным данным синоптиков, уже во вторник заметно потеплеет. Температура воздуха составит всего семь градусов ниже нуля.