В Тюменской области на сегодняшний день отсутствуют очаги групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Хорошие известия поступили от местного управления Роспотребнадзора.В ведомстве также подчеркнули, что в детских образовательных учреждениях региона нет случаев групповой заболеваемости COVID-19.– В связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ и гриппом на второй неделе 2021 года в области полностью приостановленных общеобразовательных организации не было, – дополнили в управлении.Кроме того, стало известно, что, по последним данным, заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога. Вирусы гриппа не циркулируют.