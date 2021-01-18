Тюменские автоинспекторы сегодня, 18 января, остановили более 250 водителей, чтобы проверить их на трезвость. Сплошная проверка прошла рано утром на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск.– Все оказались трезвыми. Один из автомобилистов на «Ладе» попытался объехать место проведения проверки. Оказалось, что мужчина не имеет права управления транспортом. Машину эвакуировали на спецстоянку, на водителя составлен административный материал, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.Также стало известно, что выявлено 14 нарушений ПДД, 10 из них – отсутствие у водителей страхового полиса ОСАГО.В ведомстве отметили, что в 2021 году на дорогах региона были отстранены от управления транспортом 260 водителей в состоянии опьянения. Каждый шестой из них подлежит уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.