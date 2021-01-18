В Тюмени осудили мужчину, который зарезал местную жительницу на улице 50 лет ВЛКСМ. Трагический инцидент произошел 29 июля этого года. В этот день очевидцы обнаружили на асфальте у дома голую женщину, лежащую в луже крови. Убийцу задержали спустя неделю.– Виновнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Никаких компенсаций родственникам и близким погибшей он не выплачивал, – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.В ведомстве также рассказали, что во время допроса 32-летний горожанин свою вину не отрицал. Он заявил, что погибшая сама виновата в своей гибели, так как спровоцировала его на конфликт. По словам преступника, когда незнакомка стала его оскорблять, он достал нож и убил ее, после чего просто пошел домой. «Сама нарвалась, надо было промолчать», – отметил местный житель, передает «МегаТюмень».