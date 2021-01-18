В Тюменской области в 2020 году совершено 448 «детских» преступлений. Это на 84 (18,7%) меньше, чем в 2019-м.Снижение уровня подростковой преступности зарегистрировано на территории Тюмени – на 7,3%, Ишима – на 38,9%, Тобольска – на 8%, Ялуторовска – на 30,1%, а также в 14 муниципальных районах, Голышмановском и Заводоуковском городских округах. Не удалось снизить показатели в Аромашевском, Бердюжском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском и Юргинском муниципальных районах.Также стало известно, что в 2,8 раза сократилось количество преступлений, связанных с причинением подростками тяжкого вреда здоровью (с 14 до 5), в 2,5 раза – грабежей (с 54 до 21), на 15,3% – краж (с 300 до 254). Однако одновременно возросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков (с 20 до 22) и угонов (с 49 до 59).– Самым распространенным видом преступления по-прежнему остается кража (254). Каждое десятое такое преступление совершено с использованием банковских карт. На втором месте угоны (59). 20 из них совершены подростками в группе со взрослыми в вечернее время и ночью. На третьем месте преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (22), – дополнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.