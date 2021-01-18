В Тюменской области в 2020 году родились 210 двойняшек и две тройни. Всего же на свет в местных роддомах появились 18 953 ребенка. Первенцами для своих родителей стали 6 444 новорождённых, 6 740 младенцев стали вторым ребенком в семье, 3 776 – третьим. А вот 277 малышей стали шестыми и более.По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, за год медики спасли 39 таких малюток, всего выходили более 700 недоношенных малышей. Преждевременные роды были в 3,8% от всех случаев. Также стало известно, что за прошлый год в регионе выполнено на 3% абортов меньше, чем за 2019 год.– Все эти цифры – человеческие жизни, за которыми стоит огромная работа специалистов. В регионе реализуется план мероприятий по повышению рождаемости. Его основными мероприятиями являются лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий, профилактика и снижение числа абортов, комплекс мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, а также проведение санитарно-просветительской работы, – отметила пресс-секретарь ведомства Анастасия Дембицкая.