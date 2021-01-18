В отдел полиции № 1 города Тюмени поступило заявление от 41-летнего жителя областного центра. Он рассказал стражам порядка, что разместил на одном из сайтов в сети Интернет объявление о продаже компьютерного стола за четыре тысячи рублей.Вскоре ему позвонил неизвестный и сообщил, что является представителем организации, которая осуществляет скупку старой мебели. Звонивший предложил перечислить задаток дистанционно.– Для этого потенциальный покупатель попросил тюменца назвать данные карты. Войдя в доверие к потерпевшему, аферист похитил с его счета более 160 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется розыск злоумышленников.