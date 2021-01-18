Сегодня, 18 января, от появившихся до рассвета облаков в Тюмени уже к утру не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.Температура воздуха ночью будет минус 13 – 14 градусов, днем – минус 16. Вечером столбики термометров покажут 17 –19 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 2 – 4 метров в секунду.18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутёй. Если в этот день метель, снег и позёмка - быть хорошему урожаю. Если звездная ночь на Крещение - будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.