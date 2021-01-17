По данным на 17 января 2021 в Тюменской области скончались три человека с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. У всех скончавшихся были хронические заболевания.Так, от респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотально-тотальной пневмонии умерли 58-летний и 64-летний мужчины. Ещё один 67-летний мужчина умер от респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериально-гнойной-интерстициальной пневмонии.Всего же за сутки в Тюменской области выявлено 163 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии новую инфекцию подцепили 26066 человек.