Врачи тюменской МСЧ «Нефтяник» спасли пациентку, которая обратилась с жалобами на миому матки. Хирург-гинеколог Алексей Ломакин предложил перед операцией ещё раз обследовать женщину и, оказалось, не зря. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, скрининг показал, что у пациентки киста почки и желчекаменная болезнь.В связи с этим врачам предстояло провести сразу три пациентки, а значит, пациентке нужно было трижды перенести наркоз и послеоперационное восстановление. Однако врачи решили провести одну операцию, во время которой один наркоз каждый из хирургов устранит патологию по своему профилю.В начале декабря 2020 года специалисты за три часа избавили пациентку от миомы, кисты почки и желчекаменной болезни. Сначала хирург Дмитрий Бузолин удалил женщине 7-сантиметровую кисту левой почки через лапароскопический доступ, затем, через него же хирург Алексей Нуриев удалил желчный пузырь. На третьем этапе гинеколог Алексей Ломакин удалил две симметрично расположенные крупные миомы из матки пациентки.Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она уже вернулась к привычной жизни.