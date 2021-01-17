Управляющий тюменского отделения одного из банков Александр Хорошев рассказал, как коронавирус повлиял на потребительское поведение людей, и как сильно пандемия ударила по финансовому положению россиян.По его словам, из-за пандемии выросла безработица и упали доходы граждан. Люди, доходы которых сократились, в 2020 году тратили свои накопления, отказывались от крупных покупок и экономили. Потребление снизили даже те, кто финансово не пострадал во время пандемии – их около 44% респондентов, сообщает «Мегатюмень».Если говорить конкретно, то 30% людей отказались от отпуска и путешествий, 12% - от покупки автомобиля, 8% - от покупки квартиры, 7% - от аренды жилья, а 23% отказались от всех расходов, которые не являются жизненно необходимыми. При этом треть россиян сохранили привычный уровень жизни и трат в 2020 году.