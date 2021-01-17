Зимой специалисты тюменского водоканала каждый день реагируют почти на 25 сообщений о поломках водоразборных колонок. Каждую из них нужно долго ремонтировать и очищать, но количество поломок можно снизить.Как сообщает «Тюменская область сегодня», для сохранения бесперебойной исправности устройств подачи воды нужно соблюдать несколько правил:- нажимайте на рычаг до упора и набирайте не менее 3-4 литров воды. Иначе столб колонки заполнится водой и она может замерзнуть;- если колонка все-таки замерзла, не бейте по ней тяжелыми предметами. Это только затянет время ее ремонта;- не присоединяйте к колонке никакие шланги, это еще одна частая причина перемерзания устройства.КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?Сообщить о неработающих колонках можно по телефону 540-940.