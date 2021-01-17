В Тюменском районе подвели «агропромышленного» сезона 2020 года и наметили планы на 2021 год. Как сообщили в пресс-службе главы района, урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 26,7 центнеров с гектара – это второй показатель в области.Картошку убрали с площади 2042 гектаров. Из-за продолжительной засухи урожайность овощей снизилась, однако благодаря высокому урожаю капусты удалось собрать урожай овощей почти на уровне запланированного показателя.Под урожай 2020 года внесли 2858 тонн минеральных удобрений, протравлено 100% семян, пестицидами обработано 18564 гектара пашни.Если говорить о положительных результатах, то в районе повысился надой на 1 корову в сельскохозяйственных предприятиях. В 2020 году план выполнен на 102% (6635 литров). В 2021 году надой на одну корову планируется повысить на 1,2% за счет покупки «Ясень-Агро» 350-ти голов нетелей взамен низкопродуктивного скота.Поголовье коров в 2021 году планируется поднять с 5852 до 5860 голов. Производство скота и птицы на убой составило 52 тысячи тонн, яиц – 1 млрд 352 млн штук.