Заведующая детским отделением областной инфекционной больницы Галина Полушкина рассказала, как отличить вирусные кишечные инфекции от расстройства желудка или отравления. По её словам, инфекцию можно подцепить не только летом, но и зимой, особенно это касается маленьких детей. Ребятишки часто тянут в рот грязные игрушки или пальцы – вот и результат.– Вирусную инфекцию можно отличить по высокой температуре, вялости, рвоте и жидкому стулу, – цитирует Галину Полушкину издание «Мегатюмень». – В таких случаях стоит сразу же обратиться в больницу, особенно если ребенок совсем крохотный. У маленьких детей обезвоживание наступает гораздо быстрее, поэтому ждать, когда станет совсем плохо, не нужно. А вот лечить болезнь можно и дома.Во время болезни ребенку нужно давать кипяченую воду, ведь при термообработке все вирусы и основные бактерии погибают. Залпом пить нельзя, только небольшими глотками. Пить воду нужно в любом случае, даже если ребенок отказывается от воды или его рвет, иначе дело может дойти до капельниц. Однако если вода выходит рвотой – обращайтесь к врачу.Чтобы не подцепить кишечную инфекцию, нужно мыть руки. Если дома это сделать легко, то на улице и в других помещениях стоит обработать их санитайзером. Когда будете дома, хорошенько вымойте руки с мылом.