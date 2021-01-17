Руководители подразделений ГИБДД Тюменской области записали специальное видеообращение, чтобы транслировать его онлайн на родительских собраниях. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, выступления посвящены причинам «детской» аварийности и необходимости обучения ребят правилам дорожного движения.Специалисты обратят внимание, что важная роль в этом отведена родителям, в том числе их собственному примеру безопасного участия в дорожном движении.На сайтах школ Тюменской области уже вывесили социальные и обучающие видеоролики по безопасности дорожного движения и информацию о мероприятиях, которые проводит ГИБДД. По мнению организаторов, такие ролики простимулируют родителей обращать большее внимание на проблему дорожной безопасности детей.Напомним, в 2020 году в Тюменской области произошло 354 ДТП с участием детей: 397 были ранены, 13 погибли. Каждое шестое ДТП произошло по неосторожности юных пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и одного несовершеннолетнего водителя.