Председатель облизбиркома Игорь Халин принял участие в международном наблюдении за выборами депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Как сообщает «Тюменская линия», он возглавлял группу представителей Тюменской области в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств.По его словам, на выборах был высокий уровень организации голосования участковыми избирательными комиссиями, высокая явка избирателей и не было никаких конфликтов на участках.- Непривычно было видеть отсутствие культурно-массовых и досуговых мероприятий, точек торговли вблизи помещений для голосования, но все это - часть комплекса мер, направленных на недопущение распространения коронавируса и никак не сказывается на оценке избирательной кампании, - отметил Игорь Халин.Все необходимые документы группы Тюменской области направлены в штаб Миссии наблюдателей от СНГ.