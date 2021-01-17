Специалисты тюменского центра гигиены и эпидемиологии перечислили основные правила во время ныряния в прорубь. При этом советы касаются только взрослых людей, потому что для детей предусмотрены другие правила. Особенно осторожным нужно быть новичкам, у которых нет опыта закаливания, ведь оно может обернуться вредом для здоровья.Итак:- оцените собственные физические возможности и состояние здоровья;- сходите за консультацией к терапевту;- если врач разрешил, что в день купания измерьте артериальное давление. Оно должно быть в норме;- не пейте спиртное;- перед входом в прорубь разогрейте кожу: разомнитесь и побудьте немного на воздухе;- не ныряйте и не прыгайте в прорубь вперед головой. Это может привести к резкому спазму сосудов мозга и потере сознания. Первыми в воду нужно опустить ноги.Как сообщает «Тюменская область сегодня», больше минуты в проруби может привести к переохлаждению организма. Сразу после купания нужно вытереться полотенцем и надеть теплую сухую одежду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещение – 2021 в Тюмени: где купаться на Крещение в Тюмени в 2021 годуОкунуться в купели смогут все желающие (подробнее)