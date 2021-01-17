Две группы курсантов регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» во время новогодних праздников прошли обучение по программе «Санитарный инструктор». Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», все полученные знания подростки закрепили на практике.При помощи специального манекена курсанты проводили тренировочную сердечно-легочную реанимацию. Однако некоторые приемы (изменение положения пострадавшего при травме позвоночника) они изучали, используя друг друга в качестве «манекена».По информации «Аванпоста», ребята получают навыки и углубленные знания по оказанию первой помощи в условиях бытовых происшествий, природных и техногенных катастроф, ДТП и боевых действий.Учили ребят специалисты Тюменского учебного центра федеральной противопожарной службы.