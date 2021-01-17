Система помощи детям-сиротам и пожилым людям работает в Тюменской области не только в виде государственных выплат. Все виды помощи, включая психологическое сопровождение и социальные услуги, носят адресный характер.Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, сегодня в регионе нет детских домов, но работают шесть организаций для детей-сирот. Их цель – подготовить ребят к устройству в семьи. Специалисты соцсферы тщательно подбирают потенциальных родителей, заботятся о правильном оформлении документов, курируют замещающие семьи и оказывают психологическую помощь. Всего в области 96% детей-сирот воспитываются в 3 тысячах замещающих семей.Что касается пожилых одиноких тюменцев и инвалидов, то в регионе работает телефон доверия, по которому пенсионеры могут обратиться за помощью: 8-800-201-41-41. Специалисты сориентируют их в вопросах социального обслуживания, размещения в домах-интернатах.