Комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в городе Тюмени рассмотрит очередное предложение. Чиновники будут думать о том, стоит ли присвоить безымянному элементу территории планировочного района № 6 «Центральный» наименования: «Сквер Владислава Крапивина». С таким предложением выступили сами тюменцы.За годы своей работы Крапивин написал более 350 литературных произведений, многие из которых переведены на иностранные языки и экранизированы. В наиболее полном собрании сочинений писателя – аж 30 томов.Владислав Крапивин активно совмещал писательскую деятельность с волонтерской педагогической, которая включала занятия с подростками. В Екатеринбурге он создал детский отряд «Каравелла», с середины 70-х под её влиянием начали работать более 100 детских внешкольных объединений.Свое мнение по этому вопросу можно высказать на портале «Я решаю!».