В Тюмени продолжается активная подготовка к Крещенским купаниям, которые пройдут на озере Чемпионов и у Свято-Троицкого монастыря. На местах устанавливают теплые раздевалки, биотуалеты, баки для мусора, а специалисты убирают снег на парковках и подходах к купелям.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 18 и 19 января, для удобства горожан, многоуровневая парковка на набережной и парковка на ул. Республики, 1 будет бесплатной. Кроме того, места для паркинга организованы возле монастыря: заезд осуществляется по ул. Коммунистической.Въехать на парковку в «Зареке» можно будет с улицы Щербакова от светофора, а выехать – по улице Астраханской. Все заезды и выезды оборудованы необходимыми указателями, а движение транспорта будут контролировать сотрудники ГИБДД.В эти два дня, 18 и 19 января, автобусы №14 и №30 будут ездить до полуночи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещение – 2021 в Тюмени: где купаться на Крещение в Тюмени в 2021 годуОкунуться в купели смогут все желающие (подробнее)