В Тюмени сегодня, 17 января, ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами небольшой, умеренный снег, ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с, метель. Температура воздуха ночью - 10…- 15 C, днем – 8…- 13 C, местами до – 3…- 8 C.По народному календарю 17 января – день Зосимы-Пчельника, в честь памяти Преподобномученика Зосимы. Он считается покровителем пчеловодов, поэтому именно его просили о хорошем урожае меда.Кстати, крестьяне подмечали: если в этот день навалило много снега – значит, год будет медовым. В качестве уважения к Зосиме, на Руси ставили мед, медовые пряники и медовые ириски.