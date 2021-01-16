Основой нового спектакля Элины Куликовой, который покажут 29 января в театральном центре «Космос», станут запахи. Как сообщает «Мой портал», зрителям постановки «ЛАВ – летучие ароматические вещества» раздадут индивидуальные альбомы с ароматическими вкладышами, которые и сформируют сюжет.Драматургия спектакля завязана на последовательности ароматов, и ориентироваться в них помогут подсказки на экранах в зале. Премьера спектакля состоялась в 2019 году при поддержке ЦТИ «Трансформатор». В том же году он вошел в программу международного фестиваля искусств «Точка доступа – 2019» в Питере, однако в Тюмени спектакль подобного формата пройдет впервые.По словам заместителя руководителя «Космоса» по творческой работе Александрины Шаклеевой, театр ощущений – это редкое направление для России.– Мы решили показать его нашим зрителям, потому что нам интересны все актуальные формы театра, к которым и относится «ЛАВ», – отметила она.Режиссер Элина Куликова не в первый раз работает с театральным центром. Она стала режиссером проекта «Тишина Севера». Это спектакль – телефонный разговор для одного зрителя, премьера которого состоялась летом 2020 года.