Ровно 360 рабочих мест дали Тюменскому муниципальному району новые инвестиционные проекты в сельском хозяйстве. Как сообщили в управлении АПК Тюменского района, большая их часть пришлась на наримановский тепличный комплекс «ТюменьАгро» и на предприятие «Ягоды Плюс» в Боровском технопарке.По словам заместителя начальника Управления АПК администрации Тюменского района Валерия Герасимова, ни пандемия, ни экономические сложности не помешали работе на этих предприятиях благодаря четко выстроенному бизнес-плану.В создание рабочих мест внесли свою лепту и птицефабрики Тюменского района. Например, на птицефабрике «ПРОДО Тюменский бройлер» появились новые птичники. Таким образом, на предприятии увеличили налоговые отчисления и создали 124 новых рабочих места.Валерий Герасимов подчеркнул, что сейчас в реестре управления АПК администрации района 35 инвестпроектов. В 2021 году продолжится их реализация.