Фотопроект «Настоящий друг», который появился в Тюмени, напоминает горожанам о том, что животные нуждаются в заботе и защите. Увы, не каждый зверь может ее получить.По информации команды медиаштаба мультицентра «Моя территория», каждый тюменец может сделать жизнь бездомных животных гораздо легче. Для этого нужно принести товары для нуждающихся животных по адресу: ул. Ванцетти, 1 с 10 до 22 часов. Лучше всего приносить гречку, геркулес, сухой корм для кошек и собак, древесный наполнитель, брезентовые поводки, игрушки, плотные резиновые перчатки и моющие средства.Как сообщает «Тюменская область сегодня», товары из списка ждут до 31 января. В феврале 2021 года волонтеры развезут всё по тюменским приютам «Мурка и Васька» и «Второй этаж».