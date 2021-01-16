Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах пройдет в Тюменской области с 18 января по 16 февраля 2021 года. По информации ИА «Тюменская линия», Тюменьстат соберет информацию, которая характеризует уровень жизни и материальное благополучие населения региона.В обследование на юге региона включены 700 домохозяйств, из которых 420 – в городской местности и 280 – в сельской. В Югре обследуют 728 домохозяйств, а на Ямале – 532 домохозяйства. Разработано два вида вопросников: для индивидуального опроса лиц в возрасте 16 лет и старше, а также для домохозяйств.Что касается первого, то каждого члена домохозяйства в возрасте 16 лет и старше интервьюеры опросят о социальном положении, о достигнутом уровне образования, о трудовом деятельности или пенсионном обеспечении и участии в социальных программах. Что касается второго, то члены домохозяйства расскажут интервьюерам о составе семьи, совокупном доходе ее членов и об оценке финансового положения.Полученные сведения – конфиденциальны и не подлежат разглашению. Обработку данных проведут при условии обязательного обезличивания. Итоги будут размещены на официальном сайте Тюменьстата.