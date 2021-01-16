Несмотря на снижение физической активности у людей пенсионного возраста, потребность в белке сохраняется. Ведь он участвует в регенерации изношенных, отживающих клеток, в наращивании мышечной массы, а значит, в сохранении физической силы.По словам помощника врача по общей гигиене Венеры Фоминой, лучше всего отдать предпочтение белкам рыбы и молока. Причем из речных больше всего полезны судак, щука и карп, а из морских – треска. В неделю можно есть 2-3 яйца (лучше всмятку) или в виде омлета и в составе других блюд.Мясо и рыба богаты мочевой кислотой, которая способствует развитию подагры и мочекислого диатеза. При варке мяса, птицы и рыбы она переходит в бульоны, поэтому кормить пожилых людей концентрированными бульонами нежелательно. Избыток мяса в рационе может привести к повышению холестерина.Половину белковой доли рациона должны составлять растительные белки (бобовые и зерновые культуры). В качестве гарнира стоит использовать стручковую фасоль и зеленый горошек, но в небольших количествах. Самые полезные из зерновых – гречневая и овсяная крупы. Их лучше готовить с добавлением молока. А вот рис желательно ограничить.