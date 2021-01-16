Прием документов для участия в программе «Земский учитель», которая реализуется уже второй год, стартовал в Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, цель программы – обеспечить сельские районы и города с численностью до 50 тыс. человек преподавательскими кадрами.Учителя (участники программы), которые переедут на выбранное место работы, получают единовременную компенсацию в размере 1 млн рублей от государства. В 2020-м году в Тюменской области 14 учителей прошли конкурсный отбор в программе «Земский доктор», хотя документы подавали 33 претендента. Сейчас все они получили выплаты и успешно работают.В 2021 году педагогам предоставлено на выбор 13 вакансий в муниципальных образованиях области. Подавать заявки можно с 15 января на федеральном портале. На сайте можно познакомиться с вакансиями и условиями программы.Обязательное условие – дальнейшая работа в выбранной школе не менее 5 лет с учетом нагрузки не менее 18 часов.