Доцент кафедры отечественной истории ТюмГУ Александр Фокин изучает документы, созданные политическими заключенными Верхнеуральской тюрьмы в 1931-1933 годах. Документы обнаружили три года назад, когда ремонтировали камеры здания тюрьмы в тайнике под полом. Фокин – первый из историков, который получил доступ к рукописям заключенных и который начал их анализировать.По его словам, тетради Верхнеуральского политического изолятора создали оппозиционеры, которые находились там в заключении.- Они называли себя большевиками-ленинцами, но в современной литературе их обозначают или как троцкистов, или как левую оппозицию. Сохранилось крайне мало источников, отражающих их позиции в начале 1930-х годов, - говорит Фокин.Центральный фрагмент найденных тетрадей представляет собой программу большевиков-ленинцев, в которой они излагают свой взгляд на политику страны и мира. Как отметил Фокин, даже находясь в заключении, оппозиционеры не считали себя обреченными и видели перспективы в продолжении политической борьбы со сталинизмом.- Это опровергает точку зрения о том, что сторонники Льва Троцкого сошли со сцены в СССР и прекратили свою деятельность, - рассказал он.После того, как историки изучат «тетради», они планируют сопоставить их с работами Троцкого и его окружения.