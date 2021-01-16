В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы, которая подозревается в мошенничестве в сфере кредитования.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть поступило заявление от одного из банков. Работники рассказали, что молодая девушка не исполняет обязательств по кредитному договору, а её долг составил уже около 20 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска установили, что девушка решила купить новый мобильник. При оформлении кредита она сообщила ложные сведения о месте работы и заранее знала, что платить по договору она не будет. Сейчас её допросили, свою вину она признала. Купленный гаджет изъяли полицейские.Теперь ей грозит арест до четырех месяцев.Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в городе растет число юридических фирм, предлагающим заемщикам избавиться от кредитных обязательств. Раньше обещали помочь с погашением долга. Теперь гарантируют избавление от процентов. Уверяют: после нескольких месяцев судебных разбирательств, которые они возьмут на себя, заемщику останется лишь вернуть банку основной долг.