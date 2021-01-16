Видеоуроки по адаптивным видам спорта в рамках проекта «Я за ЗОЖ!» проводит спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Шанс». Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», на днях тюменцам провели мастер-класс по баскетболу на колясках. Мастер-класс провел баскетболист с 20-летним стажем Алексей Городецкий.За два десятка лет Алексей стал мастером спорта международного класса и призером чемпионата России в составе тюменской команды. Лёша – капитан местной команды по баскетболу на колясках «Шанс», в которой играют 15 игроков.По словам специалиста по работе с инвалидами Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Елизаветы Меркушиной, среди людей с ОВЗ баскетбол становится все более популярным.- Этот спорт направлен не только на реабилитацию инвалидов, но и на профессиональные возможности и достижения в нем, - рассказала Елизавета.Напомним, до этого тюменские спортсмены провели видеоуроки по большому теннису на колясках, армрестлингу, бочче и настольным играм.