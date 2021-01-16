В Ишиме возбуждено уголовное дело по факту кражи, которую совершили против 82-летнего пенсионера. Мужчина сообщил, что у него похитили более 100 тысяч рублей.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на место происшествия тут же выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские установили, что накануне к дедушке пришли «представители фирмы по продаже электроприборов», т.к. пенсионер решил купить цифровой счетчик контроля напряжения. Расплачиваясь с продавцом, заявитель положил деньги на стол. Воспользовавшись этим, один из злоумышленников похитил деньги.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался 27-летний житель Омска. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где в беседе с полицейскими он признал свою вину. Деньги потерпевшему возвращены.Зато похитителю может грозить до 5 лет лишения свободы.