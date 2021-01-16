Строительство крытого ледового катка площадью 1,8 тысячи квадратных метров завершается в поселке Винзили Тюменского района. Как сообщили в пресс-службы главы района, именно этот спортивный объект жители посчитали самым нужным во время рейтингового голосования в 2018 году.В комплексе: 6 командных раздевалок с санузлами, душевыми и помещениями для сушки одежды, зрительские трибуны на 100 человек, тренажерка, кафе и пункт проката. Благодаря тому, что каток – крытый, хоккеисты смогут тренироваться здесь круглогодично.Напомним, жителям района предложили выбрать нужные для муниципалитета социальные объекты, которые нужно построить или отремонтировать. Список сформировали в результате общественных обсуждений в каждом сельском поселении.После того, как голосование закончилось, в строй ввели уже 20 из 23 объектов. Новые дома культуры открылись в Винзилях и Богандинском, а новая школа – в микрорайоне Молодежный деревни Ушакова. На Яру и деревне Есаулово отремонтировали детские сады, в Каскаре – школу, в Муллашах появился ФАП. В Успенке, Новотарманском и Горьковке открыты детские игровые площадки, в Каменке, Созоново и Андреевском – мини-футбольные площадки, в Салаирке, Нариманова и Онохино – спортзоны с уличными тренажерами.Теперь в Богандинском предстоит построить школу, в Червишево – стадион, а в Боровском предстоит отремонтировать спорткомплекс. Сначала там планировали капремонт бассейна, но после обследования здание признали аварийным. При поддержке губернатора Тюменской области было принято решение реконструировать весь спорткомплекс.