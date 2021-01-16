В Тюмени сегодня, 16 января, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой, в северных районах умеренный снег. В отдельных районах гололед и изморозь. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15 C, при прояснении до -20 C, днем -4…-9 C, местами до -14 C.По народному календарю 16 января – Гордеев день, в честь мученика Гордия, который в 320 году подвергся пыткам за защиту христиан. На Руси считали, что в этот день голодные ведьмы доят коров до смерти. Чтобы избежать этого, они обращались к домовым с просьбами присмотреть за скотиной.В этот день, по поверью, нельзя ничем гордиться, иначе объект хвастовства можно потерять. Крестьяне приговаривали: «Сатана гордился – да с неба свалился». А ещё погода показывала в этот день, каким будет март. Большие белые облака предвещали вьюгу.