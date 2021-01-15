Транспортные полицейские Тюмени задержали двух жителей села Абалак Тобольского района, занимавшихся браконьерством.Мужчины ловили рыбу на 704-м километре реки Иртыш, который не является рыбопромысловым. Для этого они пробурили восемь лунок и установили орудия лова – сети, запрещенные в этот период.Добычей злоумышленников стали особи налима, судака, нельмы, язя, леща, стерляди и щуки – 61 экземпляр рыбы. Причиненный ущерб составил 240 тысяч рублей.Помимо выловленной добычи транспортные полицейские изъяли у мужчин сети и инструменты, используемые при зимней рыбалке.– Тюменским линейным отделом МВД России на транспорте в отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в ведомстве.