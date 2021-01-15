В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, полицейским Казанского района поступила информация от сотрудников медучреждения о том, что они оказали помощь 37-летнему жителю с. Казанское.По словам подозреваемой, на днях её гражданский муж пил пиво посреди дня. Когда оно закончилось, пострадавший сходил в магазин за добавкой, а, когда вернулся, устроил жене скандал, обвиняя ее в изменах. Мужчина взял на руки их общего ребенка и заявил, что уходит из дома и забирает малыша с собой.Когда он открыл дверь, чтобы уйти, жена взяла кухонный нож и ударила его в спину. Мужчина остановился, отдал ребенка матери и упал. Женщина вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего колото-резаное ранение задней поверхности грудной клетки.Теперь буйной жене грозит до десяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.