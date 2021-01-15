В дежурную часть уватской полиции поступило сообщение из больницы о ножевом ранении живота у 42-летнего жителя села Ивановка. Полицейские выяснили детали случившегося и задержали подозреваемого, ранее несудимого 52-летнего односельчанина пострадавшего.Потерпевший пришел к нынешнему сожителю бывшей супруги и предложил распить алкоголь. Употребив спиртное во дворе дома, мужчины зашли в жилое помещение. Там между бывшими супругами возникла ссора.– Потерпевший начал нелестно высказываться в адрес бывшей родственницы. Подозреваемый решил вступиться за даму и ударил обидчика женщины охотничьим ножом, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.Следственным отделением возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.