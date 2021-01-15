В Тюмени у купелей 18 и 19 января с 8.00 до 24.00 будут дежурить врачебные бригады скорой медицинской помощи. Их можно будет найти на озере Липовом и на Туре в районе Свято-Троицкого монастыря.– Если накануне погружения человек почувствовал себя плохо (появилась головная боль или головокружение, тошнота, слабость, незначительное повышение температуры), лучше воздержаться и не испытывать судьбу. Возможно, это начало проявления инфекционного заболевания. Купание может спровоцировать серьезные осложнения, – сообщил врач скорой помощи Олег Нестеров.Врачи рекомендуют людям, имеющим хронические заболевания (гипертония, сахарный диабет, заболевания с сердца, легких и др.), не подвергать свой организм перепадам температуры без предварительной подготовки и консультации у врача.Здоровым людям тоже следует соблюдать определенные правила. Решение зайти в купель должно быть осознанным, необходима консультация у врача и минимальное обследование – запись ЭКГ, измерение артериального давления. Перед купанием за два часа необходимо поесть. Что касается напитков, то алкоголь противопоказан – и до, и после купания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Тюмени крещенские купания пройдут с соблюдением всех норм безопасностиЭтому уделят особое внимание (подробнее)