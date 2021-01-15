Еще трое тюменцев умерли от коронавируса. Все – мужчины в возрасте от 50 до 77 лет.– Несмотря на усилия врачей, скончались три человека: мужчина, 50 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 77 лет, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии; мужчина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 226 пациента с COVID-19, – рассказали в Оперативном Штабе Тюменской области.Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 166 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 25735), 161 человек выздоровел (за весь период - 24163), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 930 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 649 человек находятся на перевахтовке.