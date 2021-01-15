Тюменцам рассказали, как правильно выбрасывать елки. Для этого есть несколько вариантов.– Хвойное дерево необходимо разместить на контейнерной площадке так, чтобы не преграждать пешеходам или мусоровозу путь к ёмкостям. Не стоит пытаться затолкать его в пластиковый контейнер. Помимо очевидных проблем с выгрузкой отходов в кузов мусоровоза, преждевременным переполнением ёмкостей для сбора ТКО, существует большая вероятность повредить их, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.В компании также отметили, что елочке можно дать и «вторую жизнь», передав одному из экологических или благотворительных общественных проектов. Например, сразу несколько централизованных сборов хвойных в Тюмени и ближайших населённых пунктах организованы для нужд зоопарка. В Ялуторовске деревья готовы вывезти личные подсобные хозяйства: там их тоже используют для корма, создания комфорта и утепления животных.