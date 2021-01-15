Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 января 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 166 и составило 25 735 человек.За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 555 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 636 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 520 531 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 64 495 летальных исходов, выздоровело 2 909 680 человек.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области вакцинируют людей из групп риска, но список будет расширяться. На сегодняшний день привито 1 965 человек. Всего в регион поступило 5 542 дозы вакцины «Спутник V».