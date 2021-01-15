Тюменская семья добилась соцвыплаты на погашение ипотеки. В этом им помогла прокуратура.Как известно, с июля 2020 года многодетные семьи имеют право получить выплату в размере 323 250 рублей взамен земельного участка. Одна из семей в августе прошлого года купила долевку, заключив кредитный договор с банком, а в октябре предоставила в Фонд имущества Тюменской области документы для получения соответствующей выплаты.– В ноябре региональный департамент имущественных отношений вынес решение об отказе из-за отсутствия акта приема-передачи жилья. Отказ являлся незаконным, поскольку предоставление этого акта в качестве обязательного было введено региональным постановлением лишь в ноябре, а семья получила ипотеку на строящееся жилье в августе, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.После вмешательства ведомства на ипотечный счет многодетной семьи деньги все же перечислили. Также было скорректировано постановление: акт приема-передачи жилого помещения исключен из перечня обязательных документов для перечисления такой выплаты.