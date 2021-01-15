АО «Транснефть – Сибирь» в 2020 году в полном объеме исполнило программу технического перевооружения и реконструкции объектов линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и нефтеперекачивающих станций (НПС).В течение года на НПС выполнены работы по строительству новых объектов, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений. В частности, введены в эксплуатацию 13 вертикальных стальных резервуаров, восемь автоматизированных систем управления технологическим процессом, 13 систем линейной телемеханики.В целях автоматизации учета транспортируемой нефти выполнено техперевооружение девяти оперативных систем измерения качества нефти и трех блоков измерения качества нефти.Для обеспечения надежной эксплуатации производственных объектов специалисты заменили 183 единицы запорной арматуры с использованием электроприводов производства завода «ТОМЗЭЛ». Также в течение года на объектах выполнена замена 32 электродвигателей и 31 насосного агрегата. Новое оборудование производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы», характеризуется улучшенными показателями качества и энергоэффективности. Своевременная модернизация и обновление позволило повысить промышленную и экологическую безопасность производственных объектов, задействованных в транспортировке нефти.В декабре 2020 года завершена комплексная реконструкция линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Южный Балык» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов. В том числе внедрены современные микропроцессорные системы автоматики и управления технологическими процессами, заменено основное и вспомогательное оборудование, технологические трубопроводы, инженерные системы, выработавшие ресурс.В целях повышения надежности системы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» в минувшем году заменены и введены в эксплуатацию девять участков линейной части МН общей протяженностью 192 км, в том числе выполнена замена 5,6 км коррозионных участков трассы. Кроме того, на линейной части МН устранено почти 2 тыс. дефектов.Для повышения энергоэффективности в 2020 году произведено техническое перевооружение тепловых сетей на ЛПДС «Урьевская» Нижневартовского УМН и ЛПДС «Исетское» Тюменского УМН. Также выполнен ремонт тепловых сетей на пяти производственных объектах, заменены два котла на НПС «Холмогоры» Ноябрьского УМН.Проведение работ, предусмотренных программой технического перевооружения и реконструкции АО «Транснефть – Сибирь», позволяет поддерживать безаварийную эксплуатацию и безопасность производственных объектов предприятия.