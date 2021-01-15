Тюменский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего жителя села Борки. Мужчина сел за руль пьяным.Дело было вечером 3 августа 2020 года. Мужчина пил пиво и жарил шашлыки в ограде своего дома. После этого он решил угостить сестру, сел на квадроцикл и отправился к ней. Водитель опасно маневрировал на дороге, и это увидел проезжавший автопатруль ДПС.– По громковорителю ему предложили остановиться, но он лишь увеличил скорость. Спустя некоторое время транспортное средство удалось остановить. У водителя имелись явные признаки опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.Выяснилось, что в январе 2015 года тюменца уже судили за пьяную езду со смертельным исходом и приговорили к реальному лишению свободы. В этот раз суд назначил подсудимому семь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.