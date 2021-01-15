В Тюменской области вакцинируют людей из групп риска, но список будет расширяться. На сегодняшний день привито 1 965 человек. Всего в регион поступило 5 542 дозы вакцины «Спутник V».По информации оперштаба, сейчас 17 медорганизаций региона проводят вакцинацию населения. Ведется подготовка еще в 16 больницах амбулаторного звена. Там устанавливают оборудование, необходимое для хранения вакцины, а также обучают кадры.– По данным Минздрава России, для Тюменской области распределено по ближайшему планированию 73 500 доз вакцины. Поэтому мы рассчитываем, что в течение января и до конца февраля в регион поступит еще 68 тысяч доз. Сейчас дорабатывается система электронной записи на прививку от коронавируса через сайт госуслуг, – сообщили в департаменте здравоохранения региона.Как только поступит достаточное количество вакцины и все медорганизации будут готовы проводить массовую вакцинацию, об этом объявят по всем каналам коммуникации: общеинформационным и тем, где каждое медучреждение информирует население, – на официальных сайтах и в социальных сетях. Будет возможность электронной записи.