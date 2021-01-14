В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 28 февраля. Также стало известно, что сохранится ряд ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения COVID-19. Решение принято на заседании регионального Оперативного штаба.Так, в регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и в транспорте. Жители обязаны соблюдать социальную дистанцию. Для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлен режим самоизоляции. Что касается проведения богослужений, религиозных обрядов и церемоний, то их не запретили.– Под запретом проведение в помещениях спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. С ограничениями работают фитнес-центры, кафе и рестораны. Дети и подростки младше 18 лет торговые и торгово-развлекательные центры могут посещать исключительно в сопровождении родителей или иных законных представителей, – добавили в оперштабе.Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе заседания оперативного штаба отметил, что устойчивой тенденции к снижению пока нет, есть лишь условная стабилизация и по количеству заболевших, и по количеству занятых коек.Позже стало известно, что в области до 28 февраля приостановили личныи прием граждан и представителеи организации в исполнительных органах государственнои власти.