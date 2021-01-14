В дежурную часть уватской полиции поступило сообщение от фельдшера о том, что в отделение скорой медицинской помощи села Демьянское обратилась 39-летняя местная жительница с ушибом мягкой ткани лица. Участковый задержал 62-летнего отца потерпевшей, которого ранее уже штрафовали за побои.Установлено, что дочь подозреваемого распивала алкоголь в своей комнате и громко слушала музыку, чем вызвала недовольство у своих пожилых родителей. Глава семейства попросил дочь сделать звук тише, но та ему отказала.– Тогда пенсионер выдернул из электрической сети кабель телевизионной приставки и покинул комнату потерпевшей. Между родственниками завязалась ссора, в результате которой отец ударил родственницу ладонью по лицу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.