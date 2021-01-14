Под путепроводом на улице Мориса Тореза в Тюмени накануне, 13 января, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомобили Volkswagen, Hyundai и Mercedes. Не обошлось без пострадавших.– По предварительным данным, правила нарушил водитель Volkswagen, который выехал на встречную полосу, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.В ведомстве также уточнили, что в результате дорожного инцидента пострадали три человека. Травму ключицы получила пассажирка одной из легковушек, у водителя Hyundai – травма рёбер, а виновник ДТП отделался ушибом. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.